الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية جديدة بوفيات كورونا

2021/01/13 | 05:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، وفاة حوالي 4500 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

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