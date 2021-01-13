سي أن بي سي: كبير مستشاري برنامج التلقيح الأميركي يقدم استقالته

2021/01/13 | 07:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم كبير مستشاري برنامج التلقيح الأميركي، منصف السلاوي، استقالته بناءً على طلب من فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

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