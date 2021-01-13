الاتصالات توضح القرار الحكومي بشأن الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية على الطرود البريدية

2021/01/13 | 07:20 - المصدر: NRT عربية

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شعار وزارة الاتصالات

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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نشرت وزارة الاتصالات، الأربعاء، توضيحا بخصوص قرار مجلس الوزراء

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، حيث أكد في بيان اليوم، 13 كانون الثاني 2021، ان "مجلس الوزراء وافق على الطلب المقدم من قبل وزير الاتصالات أركان الشيباني بإعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الطرود البريدية وتصفير رسم طابع الحملة الوطنية ورسم الطابع عن الأجور الجمركية على الطرود البريدية".

وأضاف المشهداني، ان "ذلك يأتي استنادا إلى أحكام المادة 37 من قانون رسم الطابع المرقم ( 71 لسنة 2012)".

وأشار إلى ان "إعفاء وزارة المالية لأجور الكشف على الطرود البريدية التي تستوفى على وفق القرار الجمركي ذي الرقم (4 لسنة 2011 ) المعدل بالقرار رقم (2 لسنة 2016 )، عن أجور بيان الأمتعة، يأتي لتخفيف العبء عن المواطنين وعدم عزوفهم عن النقل بالبريد الحكومي والتي تسفر من خلال مكاتب البريد وقسم التبادل البريدي التابع للشركة العامة للبريد والتوفير إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات".

ر.إ

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