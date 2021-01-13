مقتل 16 عنصرا من النظام السوري والميلشيات الإيرانية في 18 ضربة جوية

2021/01/13 | 07:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ما لا يقلّ عن خمسة عناصر من قوات النظام السوري و11 مسلحا من ميليشيات موالية لإيران في غارات جوية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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