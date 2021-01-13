العراق.. مقبرة جماعية جديدة من مخلفات داعش

2021/01/13 | 07:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة من شيوخ العشائر في محافظة صلاح الدين شمالي العراق العثور على مقبرة جماعية تضم رفات مدنيين "مغيبين"....

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