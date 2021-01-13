نائب ترمب يعارض تعديلا لعزل الرئيس الأميركي في مجلس النواب

2021/01/13 | 07:51 - المصدر: NRT عربية

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نائب الرئيس الأميركي مايك بنس

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، انه يعارض اللجوء إلى التعديل الـ25 لعزل الرئيس دونالد ترمب من منصبه.

جاء ذلك في رسالة وجهها بنس إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مساء أمس الثلاثاء، 12 كانون الثاني 2021، قال فيها "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا"، مضيفا "لن أستسلم إلى الألعاب السياسية بمجلس النواب في وقت حرج في حياة أمتنا".

وأشار نائب الرئيس إلى أن "تفعيل التعديل الـ25 لتنحية الرئيس ترمب ليس في مصلحة البلاد ولا الدستور"، داعيا الديمقراطيين إلى العمل معه لخفض التوتر وتوحيد البلاد.

وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قد دعت بينس في وقت سابق، إلى تفعيل التعديل الـ25 من الدستور، والرد على هذا الطلب في غضون 24 ساعة من إقراره.

من جهته اتهم أعضاء في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي الرئيس دونالد ترمب بارتكاب "جريمة خطيرة" ضد الولايات المتحدة تتطلب عزله من منصب الرئاسة فورا.

وذكر تقرير خاص بملف عزل ترامب من منصبه، أعده الديمقراطيون من لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب، ونشره رئيس اللجنة، النائب جيرولد نادلر، يوم الثلاثاء، أن "الرئيس ترمب ارتكب جريمة خطيرة ضد البلاد، حيث حرض على العصيان في الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020".

وأضاف التقرير أن "الوقائع تشير إلى أنه لا يمكن له أن يبقى في منصبه ولا ليوم واحد، وتتطلب عزل الرئيس ترمب فورا".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأميركي على قرارين، يدعو أحدهما نائب الرئيس مايك بنس لعزل الرئيس ترمب بموجب التعديل الـ 25 على الدستور الأمريكي، والثاني حول عزله من قبل الكونغرس بتهمة التحريض للعصيان.

ر.إ

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