مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار يدعو بينس لتفعيل المادة 25 لعزل ترامب

2021/01/13 | 07:55 - المصدر: بغداد اليوم

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صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي الليلة الماضية على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بينس للاجتماع بمجلس الوزراء لتفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب عن السلطة.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان بينس رفضه تفعيل التعديل 25 من الدستور، وذلك ردا على طلب تقدمت به رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي أمس الثلاثاء، وأمهلته 24 ساعة للرد.

من جانبها أعلنت رئيسة مجلس النواب، في وقت سابق اليوم أنها اختارت أشخاصا ممتازين بقيادة النائب جيمي راسكين لإدارة محاكمة ترامب، وأنها ستعمل معهم.

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