2021/01/13 | 08:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت قنابة المعلمين في ذي قار، بياناً أدانت فيه قيام "قوة من الشرطة" باقتحام مدرسة في المحافظة، وذلك بعد تداول فيديو يُظهر مشاهد قاسية يتعرض خلالها شاب للضرب من مجموعة مسلحة ملثمة.

وجاء في بيان شديد اللهجة للنقابة، تلقى "ناس" نسخة منه (13 كانون الثاني 2020) "فوجئنا باقتحام مجموعة من منتسبي الشرطة بناية الغعدادية المركزية ودخولهم إليها عنوة لمطاردة بعض الشباب، وفي الوقت الذي نستنكر فيه اقتحام مدارسنا دون مسوغ قانوني، أو أمر قضائي، أو إبلاغ المديرية العامة للتربية، فإننا نعتبر هذا التصرف منحى خطير وسابقة يجب أن لا تتكرر في انتهاك قدسية الصروح التربوية، كما ندعو خلية الأزمة في المحافظة إلى توجيه القوات الأمنية باحترام مدارسنا وعدم دخولها إلا بإذن رسمي وأن تحترم كوادرنا وتوفر الحماية الكاملة للطلبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان غاضب من نقابة المعلمين بعد قيام ’شرطة الناصرية’ بـ ’سحل’ شاب من داخل مدرسة!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان غاضب من نقابة المعلمين بعد قيام ’شرطة الناصرية’ بـ ’سحل’ شاب من داخل مدرسة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).