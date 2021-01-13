مفوضية الانتخابات العراقية: تسجيل أكثر من 14 مليون ناخب بايومتريا

2021/01/13 | 08:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 14 مليون ناخب بايومترياً....

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