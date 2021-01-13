المالية النيابية تؤكد أن الحكومة ماضية في تأمين رواتب الموظفين للشهر الجاري

2021/01/13 | 08:22 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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كشف مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الأربعاء، عن وجود مخالفة لقانون الادارة المالية رقم 6 لعام 2019، فيما أكد أن الحكومة ستؤمن رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الجاري.

وقال الصفار، في تصريح صحفي، اليوم، 13 كانون الثاني 2021، إن "نسبة العجز في موازنة 2021 تشكل نحو 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق وتقدر بـ 71 تريليون دينار، وهي مخالفة لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المادة 6 الفقرة 4 التي تنص على أن لا يزيد العجز في الموازنة العامة التخطيطية على 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف أن "العجز غير معقول، لا اقتصاديا ولا ماليا، ومخالف للسياسة المالية للحكومة المعبر عنها في (الورقة البيضاء) وما أكدته في المحور الأول من الورقة وسعيها الى ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، مما أدى الى أن تواجه هذه الموازنة عجزا يشكل 44 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة، والأخطر من هذا، أنه سيتم تمويل هذا العجز بحدود 47 ترليون دينار من خلال خصم حوالات الخزانة من البنك المركزي".

وأشار إلى انه " في السابق تم اقتراض 15 ترليون دينار، ثم 12 ترليونا، فضلا عن 47 ترليونا، وإجمالي الاقتراض 74 ترليون دينار، وهذا ما يشكل خطورة على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي".

وأوضح أن الحكومة ستقوم بتأمين رواتب شهر كانون الثاني الحالي، مبينا ان "لدى الحكومة أرصدة مدورة، كما أن سعر برميل النفط ارتفع، والدولة تحصل على الايرادات بالدولار، إضافة إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفر للحكومة الأموال الكافية، لذا لا اعتقد بأن هناك مشكلة في دفع الرواتب".

وبين أن "الإيرادات النفطية المتحققة هي أكثر من 5 مليارات دولار شهريا (في ظل أسعار النفط الحالية)، ماعدا الإيرادات غير النفطية، كما أن لدى الحكومة جيوبا مالية في بعض الوزارات، وما تبقى من القرض يمكن من خلالها تسديد الرواتب".

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت أمس الثلاثـاء، زيادة النفقات التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، حيث كشفت تفاصيـل زيادة التخصيصات المالية التي تضمنها مشروع قانون الموازنــة وبحسـب الجداول والبيانات المالية والنفقات بحسب كل قطاع وتقديرات الانفاق للاعوام السابقة والعام الحالي، التي نشرت عبر موقـع وزارة المالية.

جدير بالذكر ان "دار الضيافة" بمجلس الوزراء شهدت خلال الساعات الماضية، اجتماعات لرئيس ومقرر وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، لمناقشة تفاصيل مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 التي أنجزتها الحكومة وقدمتها لمجلس النواب.

ر.إ

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