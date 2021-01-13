خبير اقتصادي: ارتفاع اسعار النفط توجب على الحكومة التراجع عن قراراتها بشأن الدولار

2021/01/13 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

شدد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، على ضرورة فك الحصار المفروض على الشعب العراقي بسبب اجراءات الحكومة لرفع سعر صرف الدولار امام الدينار، لافتا الى ان اسعار النفط عادت للتعافي وحققت مردودات ايجابية للحكومة وهو مايحتم على الحكومة تخفيض سعر الصرف.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “نسبة الفقر في العراق ارتفعت الى اكثر من 40 بالمئة، وهو رقم يثير الريبة حيث يدفع ذلك الى زيادة نسبة الجريمة والسرقة والارهاب وغيرها من الاعمال التي تدفع ضعاف النفوس للبحث عن اي وسيلة للحصول على المال”.

واضاف ان “الحكومة تتحمل مسؤولية قراراتها ازاء تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، وزيادة نسبة الفقر وتبعاتها على الشعب العراقي، حيث ان السنوات المقبلة ستشهد زيادة في هذه النسبة وقد لايتمكن العراق من تجاوز ازمته المالية”.

وبين ان “الحكومة حققت ارباحا كبيرة في ظل ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 52 دولار للبرميل، الذي ارتفعت قيمته بالدينار بنسبة 23 بالمئة عن العام الماضي، وهو مايدعو الحكومة الى فك الحصار الذي فرضته على الشعب واعادة سعر الصرف الى اقل مما هو اليوم”.



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