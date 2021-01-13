اقتحام الكابيتول: محاولة انقلابية فاشلة لها ما بعدها - هاني المصري

2021/01/13 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاني_المصري ما حصل في العاصمة الأميركية واشنطن، يوم السادس من الشهر الجاري، غير مسبوق، وهو محاولة انقلابية فاشلة يقف وراءها رئيس مهزوم لا يريد أن يسلّم بهزيمته، ولكنه فعل كل ما يلزم لإنجاح الانقلاب، بدءًا بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، وتحريض حزبه ومؤيديه للتحرك بقوة لمنع سرقة الانتخابات، وقام تحضيرًا للانقلاب بعزل وزيري الدفاع والعدل، وتغيير وعزل عشرات الموظفين والضباط، وإصدار العفو عن الكثير من أقربائ ......





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