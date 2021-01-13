توقف المنتخيبن العراقي والإماراتي استعدادا لتصفيات آسيا

2021/01/13 | 08:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساد التعادل السلبي المباراة الودية التي جمعت المنتخب الإماراتي لكرة القدم وضيفه العراقي الثلاثاء، ضمن استعداداتهما للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائ...

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