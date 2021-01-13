خبير قانوني / لنينا/ : لا يمكن للحكومة اجبار الموظف او المواطن على تسلم البطاقة البايومترية او المشاركة بالانتخابات بحسب الدستور والقوانين النافذة

2021/01/13 | 08:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الخبير القانوني علي التميمي انه لا يمكن للحكومة اجبار الموظف او المواطن على تسلم البطاقة البايومترية او المشاركة بالانتخابات بحسب الدستور والقوانين النافذة ".وقال التميمي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ : هناك توجهات مختلفة بمسالة الانتخابات والمشاركة بها ، هل هي حق ام واجب ، لكن الدستور العراقي في المادة 20 منه تطرق الى هذه المسألة ، حيث اعطى الحق بالمشاركة بالانتخابات ، من خلال التصويت والانتخاب والترشيح ، بصورة اختيارية وليست جبرية ".واوضح ان من تلك التوجهات ان المشاركة بالانتخابات حق شخصي ، ولا يمكن اجبار الاشخاص على المشاركة بالانتخابات ، والتوجه والرأي الثاني يرى ان هذا الامر واجب وظيفي ، ووطني ، لكونهم يمثلون مؤسسات الدولة والمجتمع ، ولكن الرأي الثالث يقول انه يجب المشاركة بالانتخابات ".واشار الى ان الدستور واضح بعدم جواز اجبار المواطن على المشاركة بالانتخابات ، كما لا يوجد قانون في العراق يقيد ذلك ، ويجبر الناس على المشاركة بالانتخابات ، بما فيها قوانين الانتخابات ومفوضية الانتخابات ".واكد انه انه لا يمكن الزام المواطن العراقي بالمشاركة بالانتخابات ولا باستلام البطاقة البايومترية ، لانها التزام اخلاقي ووطني ، ولكن لا يمكن قطع راتب الموظف او معاقبته او فصله ومعاقبة المواطن العادي في حال لم يشارك بالانتخابات ، لانها مخالفات قانونية لا يمكن القبول بها ، واذا حصلت يمكن اللجوء الى القضاء ، لان يبقى الانتخاب هو حق ، وليس واجبا كما يقول الدستور والقوانين العراقية ".وكان مجلس الوزراء عد باحد قرارته يوم امس بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد إحدى المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة ، وعلى جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة، تحديث بياناتهم البايومترية خلال 60 يوما، والحصول على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد، حيث ينفذ هذا القرار بدءاً من ( 1 شباط 2021)./انتهى9

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