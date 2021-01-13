إكمال 2000 مشروع متوقف في الموصل

2021/01/13 | 08:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شرعت محافظة نينوى باكمال اكثر من 2000 مشروع متوقف عن العمل في الموصل وما زالت قيد الانجاز بالاتفاق مع صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة.

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