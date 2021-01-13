الاتصالات تعيد المسار الضوئي المعطل الى الخدمة بعد انقطاعه في نينوى والانبار

2021/01/13 | 08:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نجحت وزارة الاتصالات بإعادة المسار الضوئي المعطل (موصل ــ اربيل ) الى الخدمة بعد انقطاعه، بينما تواصل صيانة قطوعات حصلت بسبب الارهاب سابقا وتغذي المنافذ الحدودية بالخدمات في الانبار.

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