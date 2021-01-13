الفتلاوي: الدعم الحكومي للزراعة “معدوم” و36 مليار يطالب الفلاحون بصرفها

2021/01/13 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، ان الدعم الحكومي للزراعة معدوم، لافتا الى ان المزارعين في المحافظة لديهم مستحقات بذمة الدولة بلغت 36 مليار دينار.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لم تنصف الفلاحين من مسوقي محصول الحنطة في النجف الاشرف على الرغم من الانتاج والكميات الكبيرة التي حققوها في زراعتهم”.

واضاف ان “الفلاحين لم يحصلوا على مستحقات الموسم الماضي، حيث هناك 36 مليار دينار بذمة الحكومة ينبغي ان توزعها على المزارعين في النجف الاشرف”.

وبين ان “الدعم الحكومي للقطاع الزراعي معدوم، في وقت يعاني فيه المزارع من شحة الاسمدة وارتفاع الاسعار والانقطاع في الكهرباء، مايقف عائقا امام انعاش الزراعة بالعراق”.



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