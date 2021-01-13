2021/01/13 | 09:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من 5 أشهر.وذكرت اللجنة في بيان أن 107 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية، وأن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، التي لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، تراجعت إلى 38 حالة من 81 حالة في اليوم السابق.وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87607 إصابات، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عدد الإصابات اليومية بكورونا في الصين يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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