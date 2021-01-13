2021/01/13 | 09:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية توضح آلية تأمين رواتب الموظفين للشهر الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية توضح آلية تأمين رواتب الموظفين للشهر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).