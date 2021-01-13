إيران تدعو كوريا الجنوبية للافراج عن أرصدتها المالية المجمدة

2021/01/13 | 09:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النوري، اليوم الأربعاء، سيؤول للمبادرة بالإفراج الفوري عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة لدى بنوك كوريا الجنوبية.وأفادت وكالة “إرنا”، ، بأن “المسؤول الإيراني قد صرح بذلك خلال اجتماعه بالنائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية، تشوي جون كون، حيث جرى البحث حول التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين”.وأكد المسؤول البرلماني الإيراني أن “العلاقات التاريخية بين الشعبين وعدم وجود أزمات في التعاون الثنائي بأنهما يشكلان أرضية مناسبة لنمو وتطور العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين، داعيا سيئول للمبادرة فورا للإفراج عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة لدى بنوك […]

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