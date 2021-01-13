اعادة أكثر 19 مليون دينار نتيجة التلاعب في الرسوم الكمركية والضريبية في مينائين بالبصرة

2021/01/13 | 09:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة من اعادة ترسيم مولدات كهربائية متنوعة عدد (8) محملة في 20حاوية حجم 20 قدم تم التلاعب في قيمتها التوليدية والمنجزة معاملاتها من لجنة الكشف الكمركي في مركز كمرك ام قصر الشمالي خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة.

وذكرت الهياة في بيان أن “عملية إعادة الترسيم تمت بعد ضبط المولدات خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا وبلغ فارق مبلغ الترسيم أكثر من (10مليون دينار)”.

واضافت “في السياق ذاته قام منفذ ميناء ام قصر الأوسط من إعادة ترسيم 20 حاوية بداخلها (بطاريات سيارات) تم الكشف عليها وتدقيقها من قبل مركز كمرك ام الشمالي واعتبار الوزن الكلي للبضاعة (110طن) ولكن بعد التدقيق تبين أن الحمولة الفعلية (170طن) وبفارق رسوم كمركية وضريبية بلغت أكثر من (9مليون دينار)”.

وتابعت “إذ تؤكد الهيأة مضيها في الحفاظ على المال العام وقطع الطريق امام ضعاف النفوس ومنعهم من التجاوز على مقدرات الدولة وأن تبقى الهيأة العين الساهرة لحماية البلد من الفساد والمفسدين”.

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