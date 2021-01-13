يوتيوب يحظر فيديوهات ترمب أسبوعاً

2021/01/13 | 09:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

في استمرار لمحاصرة منصات مواقع التواصل لتصريحات ومواقف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، بعد اقتحام الكونغرس الأسبوع الماضي من قبل مجموعة من أنصاره، أعلن يوتيوب اليوم الأربعاء، أنه أزال مقطع فيديو للرئيس.

وأضاف في بيان مقتضب، أنه سيحظر قناة ترمب من نشر مقاطع جديدة لمدة أسبوع، كذلك ستمنع القناة من البث المباشر لمدة لا تقل عن سبعة أيام “قابلة للتمديد”.

إلى ذلك، أوضحت الشركة أنها أزالت المحتوى الجديد لمخالفته سياسات التحريض على العنف التي تتبع تجاهها قواعد صارمة.

وكان موقع تويتر ألغى نهائيا الأسبوع الماضي، حساب الرئيس الشخصي الذي يتابعه 88 مليون مستخدم لمنصة التغريد الشهيرة، ما أطلق عاصفة من الجدل والانتقادات لا تزال مستمرة حتى الساعة حول الحريات، ومدى سلطة مواقع التواصل في حظر حرية التعبير أو “تكميم الأفواه”.



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