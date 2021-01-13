الصناعة تكشف عن توقف 83 معملا عن العمل

2021/01/13 | 09:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، أنها تعمل ضمن خططها لإعادة تأهيل معاملها المتوقفة البالغة 83 معملا ومصنعا، من أجل استيعاب العاطلين وأصحاب الشهادات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مرتضى الصافي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن «الوزارة تمتلك 29 شركة عامة و4 هيئات و285 معملا ومصنعا، المتوقف منها 83 معملا، لذلك تعمل الوزارة ضمن خطتها التي تتكون من ثلاث مراحل؛ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، على إعادة إحياء هذه المعامل المتوقفة».

وأضاف الصافي، أنه «ضمن خطة الوزارة في المرحلة قصيرة المدى؛ تم افتتاح وإكمال وتأهيل 12 معملا خلال الأشهر الستة الأخيرة في عموم البلاد»، مبيناً أن «من ضمن خطة الوزارة إحياء جميع المعامل، من أجل استيعاب الأيدي العاملة».

وتابع: أن «الوزارة وضعت خطة بديلة؛ تتمثل بالمشاركة مع القطاع الخاص، التي ستؤدي الى نقل التكنولوجيا من الخارج الى الداخل وجذب العمالة من حملة الشهادات والعاطلين، وتوفير العملة الصعبة داخل البلد، فضلاً عن إشتراك القطاع الخاص مع القطاع العام في الصناعة الوطنية».

وبيّن الصافي، أن «وزارة الصناعة والمعادن لا تعارض الاستيراد؛ وإنما هي ضد استيراد المواد التي لا تخضع للسيطرة النوعية والتي لم تكن ضمن المواصفات».



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