غوغل تدشن صندوقا بقيمة 3 ملايين دولار لمكافحة المعلومات المضللة عن لقاحات كوفيد-19

2021/01/13 | 09:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دشنت مبادرة غوغل نيوز صندوقا عالميا بقيمة 3 ملايين دولار، لمكافحة المعلومات المضللة عن لقاحات فيروس كورونا.

وخصصت المبادرة، في ديسمبر كانون/ الأول الماضي 1.5 مليون دولار لتمويل مركز إعلامي للقاحات كوفيد-19 لدعم أبحاث تدقيق المعلومات، وتكافح غوغل المعلومات المضللة حول الوباء منذ أريل/نيسان العام الماضي.

تفاصيل المبادرةيدعم الصندوق جهود الصجفيين للتحقق بشكل فعال من المعلومات المضللة عن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقا لتدوينة المبادرة.

وسيقبل الصندوق المشروعات الساعية إلى توسيع قاعدة تدقيق المعلومات، خاصة للمجموعات التي تتعرض بشكل غير متناسب للمعلومات المضللة.

كما يتولى فريق من 14 محكما من القطاعات الأكاديمية والإعلامية والطبية وغير الهادفة للربح، بجانب ممثلون لمنظمة الصحة العالمية، الطلبات المقدمة للصندوق لاختيار المستفيدين من المبادرة.

أوضحت المبادرة أن المعلومات المضللة حول اللقاحات استُخدمت في استهداف مجتمعات بعينها.

قالت المبادرة إنها حصرت نحو 10000معلومة غير مؤكدة فيما يتعلق باللقاحات على منصاتها، يتم التحقق منها، موضحة أنها تسعى إلى زيادة البلدان التي توفر معلومات عن اللقاحات المصرح بها في محرك البحث.

معلومات مضللةانتشرت المعلومات المضللة عن لقاحات فيروس كورونا، بعد إعلان شركات الأدوية بدء إنتاج لقاح مضاد للفيروس.

كان من أبرز المعلومات إن مصنعو اللقاح سيقومون بزرع شريحة إلكترونية في الجسم، حتى يتسنى من خلالها مراقبة وتتبع كل شخص يحصل على اللقاح.

وهناك معلومة أخرى أطلق عليها “إعادة الضبط الشامل”، والتي تزعم أن مجموعة من زعماء العالم دبرت تفشي الوباء من أجل السيطرة على الاقتصاد العالمي.

قالت تويتر، عقب انتشار تلك المعلومات، إنه سيكون مطلوبا من المستخدمين حذف التغريدات الجديدة التي تقدم مزاعم كاذبة أو مضللة حول لقاح كوفيد-19.

نتائج أعمال الربع الثالثارتفعت إيرادات ألفابيت الشركة الأم لغوغل بنسبة 14% خلال الربع الثالث من العام 2020، لتسجل 46.173 مليار دولار مقابل 40.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وصعد الدخل التشغيلي للشركة إلى 11.213 مليار دولار خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 9.177 مليار دولار في نفس الربع من 2019.

زاد صافي دخل الشركة خلال الربع الثالث من العام 2020 إلى 11.247 مليار دولار مقارنة 7.068 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت عائدات غوغل خلال الربع الثالث إلى 46 مليار دولار، في 2020، مقارنة 40.225 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام2019.

صعد الدخل التشغيلي للشركة إلى 12.589 مليار دولار في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة 10.746 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2019.

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