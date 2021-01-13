2021/01/13 | 09:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقد قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط اجتماعا مع قائدي عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار ، لبحث التطورات الأمنية في المحافظة ".وقال بيان للقيادة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه : إن الاجتماع تضمن وضع خطة عمل تهدف إلى بسط سلطة القانون وتوفير مناخ امن ومستقر لأهالي المحافظة والعمل بمهنية لمراعاة الجانب الإنساني والحد من العنف بكل أشكاله مشيرا إلى أن الاجتماع أكد عدم التهاون مع من يسعى لإثارة الفوضى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الشرطة الاتحادية يعقد إجتماعا أمنيا مشتركا لوضع خطة أمنية لاستقرار محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد الشرطة الاتحادية يعقد إجتماعا أمنيا مشتركا لوضع خطة أمنية لاستقرار محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).