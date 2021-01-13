2021/01/13 | 09:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أرتفع سعر خام برنت حسب بيانات التداول فوق 57 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 فبراير شباط من العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام برنت فوق 57 دولاراً لأول مرة منذ شباط الماضي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام برنت فوق 57 دولاراً لأول مرة منذ شباط الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).