القبض على متهمة بالاتجار بالبشر شمال الناصرية

2021/01/13 | 09:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت شرطة ذي قار اليوم انها تمكنت من القبض على متهمة بتجارة البشر في قضاء الرفاعي شمال مدينة الناصرية.

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