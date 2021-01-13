سعر خام برنت يرتفع فوق 57 دولارا للبرميل

2021/01/13 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ارتفع سعر خام برنت حسب بيانات التداول فوق 57 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 24 فبراير من العام الماضي.

وارتفع اعتبارا من الساعة الرابعة من صباح الأربعاء بتوقيت موسكو، سعر العقود الآجلة لشهر مارس لمزيج نفط بحر الشمال من مزيج برنت بنسبة 0.48٪ إلى 57.03 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر فبراير لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.66٪، إلى 53.56 دولارا للبرميل.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم بسبب التوقعات المتفائلة للطلب من جانب، وكذلك على خلفية آفاق الإنتاج بعد قرارات مجموعة "أوبك +" من جانب أخر.

وكانت "أوبك+" قد أكملت الأسبوع الماضي اجتماعا استمر يومين، حددت فيه معالم الصفقة قبل شهرين، حيث تم تمديد الشروط الحالية للاتفاقية لجميع الدول تقريبا، إلا أن روسيا وكازاخستان حصلتا على فرصة لزيادة الإنتاج في فبراير ومارس، في حين أن السعودية وعددا من الدول المشاركة الأخرى، على العكس قررت خفضه.

المصدر: نوفوستي

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