صور: النيران تلتهم دجاجاً بأربعين ألف دولار في أربيل!

2021/01/13 | 09:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أندلع حريق في حقول للدواجن، الاربعاء، في قضاء "ميركسور" شمالي محافظة أربيل، مسببا أضرارا جسيمة.

وقال مراسل "ناس كورد"، (13 كانون الثاني 2021)، إن الحريق تسبب بنفوق قرابة 13 ألف دجاجة، وفق معلومات صدرت عن الدفاع المدني.

وأضاف، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث، لكنه تسبب في أضرار جسيمة.

فيما قال علي محمد سليمان، صاحب المزرعة فی تصریح أنه يعتقد أن الحريق وقع بسبب "تماس كهرباء"، مبيناً أن "قيمة الخسائر تبلغ 40 الف دولار".

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