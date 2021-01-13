المالية النيابية تؤكد وجود أرصدة مدورة تغطي رواتب الموظفين

2021/01/13 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، وجود أرصدة حكومية مدورة تأمن رواتب الموظفين للشهر الجاري.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح إوردته صحيفة الصباح واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لدى الحكومة أرصدة مدوّرة، كما أن سعر برميل النفط ارتفع، والدولة تحصل على الايرادات بالدولار، إضافة إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفّر للحكومة الأموال الكافية" لصرف رواتب الموظفين.

وأكمل: "لا اعتقد بأن هناك مشكلة في دفع الرواتب للشهر الحالي"، مبيناً أن "الإيرادات النفطية المتحققة هي أكثر من 5 مليارات دولار شهرياً (في ظل أسعار النفط الحالية)، ماعدا الإيرادات غير النفطية، كما أن لدى الحكومة جيوبا مالية في بعض الوزارات، وما تبقى من القرض يمكن من خلالها تسديد الرواتب".

وتابع الصفار أن العجز الموجود في مشروع الموازنة والمقدر بـ71 ترليون دينار، "يشكل في حدود 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المادة 6 الفقرة 4 التي تنص على أن (لا يزيد العجز في الموازنة العامة التخطيطية عن 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)".

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