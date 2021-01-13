2021/01/13 | 09:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن قرار مجلس الوزراء بإعفاء المواطنين من دفع الرسوم الجمركية على الطرود البريدية.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في بيان، إن “مجلس الوزراء وافق على الطلب المقدم من قبل وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد الشيباني بإعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الطرود البريدية وتصفير رسم طابع الحملة الوطنية ورسم الطابع عن الأجور الجمركية على الطرود البريدية”، مبيناً أن ذلك يأتي “استناداً إلى أحكام المادة 37 من قانون رسم الطابع المرقم ( 71 لسنة 2012)”.وأضاف، ان “إعفاء وزارة المالية لأجور الكشف على الطرود البريدية التي تستوفى على وفق القرار الجمركي ذي الرقم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من وزارة الاتصالات بشأن قرار مجلس الوزراء حول الطرود البريدية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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