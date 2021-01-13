الذهب يصعد مع توقف ارتفاع الدولار

2021/01/13 | 09:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفع الذهب اليوم الأربعاء إذ تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما عزز احتمال تقديم تحفيز مالي ضخم في الولايات المتحدة الإقبال على المعدن الأصفر كأداة تحوط من التضخم.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1857.76 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة […]

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