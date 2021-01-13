مجلس النواب يصوت على 5 مشاريع قوانين

2021/01/13 | 09:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته الاعتادية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين ابرزها مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان جلسة اليوم، ستشهد التصويت على مقترح التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969، والتصويت على مقترح قانون الإتحادات الرياضية الوطنية، والتصويت على مشروع قانون إنضمام العراق إلى تعديل إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والتصويت على مشروع قانون إنضمام العراق إلى إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958).

واضافت: كما ستشهد الجلسة، التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومن التهرب المالي فيمما يتعلق بضريبة الدخل وعلى رأس المال بين العراق ودولة الكويت، والقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون إنضمام العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006 رقم 30 لسنة 2015، والقراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام العراق إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988، وإستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لجمهورية العراق لسنة 2021، بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUKmedia خاص

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