لأول مرة منذ شباط.. أسعار النفط تقفز فوق الـ 57 دولارا للبرميل

2021/01/13 | 09:55 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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شهدت أسعار النفط، الأربعاء، ارتفاعا في الأسواق العالمية، لتقفز إلى أكثر من 57 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ شباط الماضي.

وبلغ سعر خام مزيج برنت العالمي حسب بيانات التداول، صباح اليوم، 13 كانون الثاني 2021،57,03 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لشهر شباط لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة إلى 53,56 دولارا للبرميل.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم بسبب التوقعات المتفائلة للطلب من جانب، وكذلك على خلفية آفاق الإنتاج بعد قرارات مجموعة "أوبك +" من جانب أخر.

وكانت "أوبك+" قد أكملت الأسبوع الماضي اجتماعا استمر يومين، حددت فيه معالم الصفقة قبل شهرين، حيث تم تمديد الشروط الحالية للاتفاقية لجميع الدول تقريبا، إلا أن روسيا وكازاخستان حصلتا على فرصة لزيادة الإنتاج في شباط وآذار، في حين أن السعودية وعددا من الدول المشاركة الأخرى على العكس قررت خفضه.

ر.إ

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