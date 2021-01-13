2021/01/13 | 09:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يبدأ الأردن، اليوم الأربعاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد وصول كميات من لقاح “سينوفارم” الصيني، ولقاح “فايزر- بيونتيك”، المضادين للفيروس، إلى البلاد.وأشار مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، أمس الثلاثاء، عن إرسال 10 آلاف رسالة نصية لأفراد سجلوا في منصة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بهدف إخبارهم بمواعيد تلقي اللقاح يومي الأربعاء والخميس، ضمن إطار العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم ضد هذا الفيروس.وتشمل الدفعة الأولى من البرنامج الوطني للتطعيم نحو 68 ألف شخص، في حين الوقت بلغ عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا 201144 شخصا، بحسب ما أفاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء حملة التطعيم ضد كورونا في الأردن عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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