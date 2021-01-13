فيديو.. قوة أمنية تطارد طلبة ’’محتجين’’ في الناصرية داخل مدرستهم ونقابة المعلمين تتدخل

2021/01/13 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أظهر مقطع مصور في ذي قار، الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، قيام قوة أمنية بمطاردة طلبة محتجين في مدينة الناصرية داخل مدرستهم، فيما أصدرت نقابة المعلمين في المحافظة بياناً استنكرت فيه الحادثة.

ويشاهد خلال المقطع الذي حصلت عليه (بغداد اليوم)، أن عناصر أمنية قامت بملاحقة الطلبة المحتجين في محافظة ذي قار على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية.

بدورها، أصدرت نقابة المعلمين في ذي قار، بياناً استنكرت فيه الحادثة، قائلة: "في الوقت الذي تبذل فيه الكوادر التربوية قصارى جهدهم في تعليم طلبتنا الأعزاء وحثهم على متابعة الدوام في ظل الظروف الصحية التي يمر بها البلد، ومواقفهم المشرفة في مساعدة القوات الأمنية لاستتباب الأمن والنظام في المحافظة، فوجئنا اليوم بقيام مجموعة من منتسبي الشرطة باقتحام بناية الإعدادية المركزية ا ودخولهم إليها عنوة لمطاردة بعض الشباب".

وأضاف البيان: "ففي الوقت الذي نستنكر فيه اقتحام مدارسنا دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي أو إبلاغ المديرية العامة للتربية فإننا نعتبر هذا التصرف منحى خطير وسابقة يجب أن لا تتكرر في انتهاك قدسية الصروح التربوية".

ودعت النقابة خلية الأزمة في المحافظة إلى "توجيه القوات الأمنية لاحترام مدارسنا وعدم دخولها إلا بإذن رسمي ، وأن تحترم الكوادر التربوية وتوفر الحماية الكاملة لطلبتنا الأعزاء".

وتشهد محافظة ذي قار خلال الأيام الماضية تظاهر العشرات من المواطنين للمطالبة بايقاف عمليات الاغتيال، والاعتقالات التي تشهدها المدينة بحق الناشطين.

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