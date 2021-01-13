خلافات وجدل حولها.. نائب يتحدث عن ’’ماراثون طويل’’ في البرلمان لإقرار الموازنة

2021/01/13 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

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قال النائب عن تحالف القوى العراقية، رعد الدهلكي، الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، إن مارثوناً طويلاً سيشهده البرلمان، بسبب الموازنة، فيما أشار إلى وجود خلالفات عميقة وجدل بين الأوساط السياسية بسبب بعض الفقرات.

وقال الدهلكي، في تصريح صحفي، إن "طريق الموازنة غير معبد، هناك العديد من الملاحظات ولمسنا تناقضاً بين نصوصها".

وأضاف، أن "المشروع أوجد مبالغ قليلة جداً لبعض المحافظات لاسيما المحررة، مقارنة بأخرى خصصت لها أموال انفجارية".

وأوضح الدهلكي، أن "المتضرر الأكبر من الموازنة هما شريحتا الموظفين والنازحين، مقابل إصرار حكومي على إنفاق غير مجدٍ باتجاهات أخرى غير ضرورية".

وأكد النائب عن تحالف القوى، أن "مجلس النواب سيشهد ماراثوناً طويلاً لإقرار الموازنة بالنظر لتعمق الخلافات وعدم حسم المشروع الحكومي للفقرات التي عليها جدل بين الأوساط السياسية داخل البرلمان، كحصة إقليم كردستان وتخصيصات المحافظات الأخرى".

وتحدث، عن "منح المشروع صلاحيات واسعة لوزير المالية، بالرغم من كثرة المؤشرات على أدائه بأنه لم يفهم الوضع الاقتصادي العراقي لغاية الآن ويحتاج لمساعدة فريق من الخبراء".

وأشار إلى أن "علاوي يرى العراق من منظار أوروبي، وهذا لا يتفق مع الواقع الحالي، وبالتالي منحه صلاحيات مالية جديدة بموجب الموازنة يعني أننا مقبلون على مزيد من المشكلات".

ولفت الدهلكي، إلى أن "مجلس النواب سوف يسعى من خلال اختصاصاته الدستورية في تحديد الصلاحيات الجديدة التي يمنحها المشروع الحكومي إلى وزير المالية لكي نتجاوز أزمة اقتصادية تلوح بالأفق".

وكان مجلس النواب قد أنهى القراءة الألى والثانية لمشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2021، وقد رفع مجلس النواب جلسته الماضية إلى مساء اليوم، والتي تضمنت فقراتها استمرار مناقشة مشروع الموازنة.

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