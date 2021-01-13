متظاهرون يطالبون بالوظائف يغلقون شركة نفط ذي قار

2021/01/13 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أقدم متظاهرون من المطالبين بالوظائف، اليوم الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، على إغلاق شركة نفط ذي قار، كجزء من احتجاجهم على عدم توفير فرص العمل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن متظاهرين غاضبين أقدموا على إغلاق شركة نفط ذي قار، مطالبين بالتعيينات وتوفير فرص العمل.

وأضاف، أن التظاهرة شهدت حرق الإطارات في بوابة الشركة ومنع المنتسبين من الدخول.

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