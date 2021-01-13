اسعار النفط تسجل ارتفاعا قياسيا وبرنت يقفز فوق حاجز الـ 57 دولارا

2021/01/13 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سجلت أسعار النفط،الاربعاء، ارتفاعا جديدا، حيث قفز سعر خام برنت فوق 57 دولارا، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا أكبر من المتوقع في المخزونات وتجاهل المستثمرين للتطورات المتفاقمة في الوباء.وارتفع خام برنت 69 سنتا أو 1.22 بالمئة، ليصل إلى 57.27 دولارا للبرميل الواحد، بعد أن ارتفع 1.7 بالمئة أمس الثلاثاء.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، ارتفاعا بـ 57 سنتا أو 1.07 بالمئة، ليصل إلى 53.78 دولارا للبرميل الواحد.وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، مساء امس الثلاثاء، انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5.8 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى حوالي 484.5 مليون برميل./انتهى8

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