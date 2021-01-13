2021/01/13 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت اللجنة المالية النيابية ان موازنة الدولة لعام 2021 لا تنتمي الى الورقة البيضاء الحكومية باي صلة ، مشيرا الى ان اللجنة ستعمل على تخفيضها لاعطاء فسحة للجانب الاستثماري .قال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" خلال مناقشة البرلمان واللجنة المالية البرلمانية لموازنة الدولة لعام 2021 ، لم نجد ترجمة عملية للورقة البيضاء الحكومية التي اصدرتها لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلد ، مستدركا ان الموازنة تضمنت فقرات قليلة من الورقة البيضاء ، منها ما يتعلق بالاستقطاعات وفرض الضرائب فقط ، ولم نشهد بنودا تتعلق بالقطاعات الصناعية والزراعية والسياحة واخرى ، لتطويرها ، بل همشت بالكامل في الموازنة ".واوضح ان للبرلمان ثلاث صلاحيات امام الموازنة ، وهي التخفيض ، والمناقلة ، واضافة فقرات اصلاحية لا تثقل كاهل الحكومة من الجانب المالي ، وسنعمل بهذه الاتجاهات من اجل تطوير الاستثمار في شتى القطاعات ومنها الاستثمارية ".ولفت الى ان اللجنة المالية البرلمانية قررت ان لا يتجاوز مبلغ الموازنة العامة للدولة 125 ترليون دينار من اجل تخفيض العجز فيها ، وقد يتراوح بين 120 - 125 ترليون دينار ، ولكن المبلغ غير ثابت ونهائي، لان اللجنة المالية ستستضيف الكادر المتقدم في وزارة المالية ، وندقق بكل الارقام ، لكن نخفض العجز ونعطي فسحة للجانب الاستثماري في الموازنة "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية لـ/ نينا/ : موازنة الدولة لعام 2021 لا تنتمي الى الورقة البيضاء الحكومية باي صلة .. ونعمل على تخفيضها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية لـ/ نينا/ : موازنة الدولة لعام 2021 لا تنتمي الى الورقة البيضاء الحكومية باي صلة .. ونعمل على تخفيضها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).