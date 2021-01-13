2021/01/13 | 10:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت باريس أن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" ستنفذ خلال النصف الأول من العام الجاري مهمة في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الهندي، في إطار عمليات التحالف الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({شارل ديغول} الفرنسية تعود للخليج من أجل العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({شارل ديغول} الفرنسية تعود للخليج من أجل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).