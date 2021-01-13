رحلات الخطوط الجوية العراقية لغد الخميس

2021/01/13 | 10:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، جدول رحلاتها ليوم غد الخميس.

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