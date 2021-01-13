الإصابة بكورونا تنقذ حياة

2021/01/13 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الحكومة الأميركية خطتها لتنفيذ عقوبة الإعدام على 3 مدانين، وذلك بعد قرار قضائي بوقف تنفيذ الحكم على مدانة، وإصابة اثنين بفيروس كورونا.

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