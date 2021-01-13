العراق: “اكتشاف حضاري مثير” بالعثور على “المنطقة المقدسة”… اقدم مدن العالم المعروفة منذ 5 الاف سنة!

2021/01/13 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اكتشف علماء الآثار اكتشافًا مثيرًا للاهتمام فقد وجدوا المنطقة المقدسة المخصصة لإله الحرب في بلاد ما بين النهرين.

وذكر بيان لمتحف الناصرية الحضاري، انه يبلغ عمر الموقع 5000 عام ويقع في واحدة من أقدم المدن المعروفة.



لقد ظفر بهذا الاكتشاف فريق من الخبراء العاملين في مشروع تللو (جيرسو القديمة) Tello Ancient Girsu، والذي يشرف عليه المتحف البريطاني.

وتللو (جيرسو السومرية القديمة)، تقع على بعد 25 كلم شمال شرق مدينة لكش في محافظة ذي قار، هي واحدة من أقدم مدن العالم المعروفة”.

واضاف: الموقع مستكشف بشكل مكثف في الماضي، وفي غضونه جرى الكشف عن عديد من الآثار السومرية والتحف.



فيما تركزت أحدث التنقيبات الأثرية على المنطقة المقدسة في جيرسو ، المعروفة باسم أوروكو ، حيث كان هناك معبد لإله الحرب في بلاد ما بين النهرين ، نينجيرسو.

وتابع: لقد تمكن الفريق التنقيبي من الاستفادة من صور الأقمار الصناعية التجسسية التي تم رفع السرية عنها في الستينيات لإنشاء خرائط رقمية للمعبد والمنطقة المحيطة به ما سمح لهم بإنشاء إعادة بناء افتراضية للموقع مكنتهم من حفر الموقع بطريقة أكثر منهجية.

ويقوم الفريق منذ عام 2018 بازالة طبقات التراب عن جدران زُين بعضها بأقماع محفورة بتناوب أخاذ.

واوضح: لقد اعتبرت المصادر القديمة أن معبد ننجرسو كان من أهم المعابد في ذلك الوقت، مبينا انه خلال عام 2019 ، استكشف علماء الآثار المنطقة مقدسة أو الدينية يصل عمرها إلى خمسة آلاف سنة.

وكان من شبه المؤكد أنه تم استخدام المكان لموكب طقسي ، أو وليمة دينية ، أوتضحيات وقد اكتشف أيضًا “داخل أو بالقرب من” حفرة طقوسية “كانت بعمق 2.5 متر.

ولفت الى انه على حوالي 300 قطعة أثرية مثل الكؤوس والأوعية والأوعية التي ربما كانت تستخدم في الاحتفالات أو الطقوس.

واشار الى ان أحد أهم العناصر التي تم الكشف عنها كان طائرًا برونزيًا ، ربما بطة ، بعيون مصنوعة من الصدف.



وقال ري وجرينفيلد أن هذا الكائن مخصص على الأرجح لـ “نانشي ، إلهة مرتبطة بالمياه والاهوار والطيور المائية”.



كما تم العثور على قطعة، ربما من إناء ، تحمل اسم ننجرسو.

وبين المتحف: يعتقد ان الكؤوس والأكواب التي عثروا عليها ربما تم استخدامها في وليمة دينية قبل أن يتم التخلص منها طقوسًا في الحفرة”.



كما وجد في الحفرة عدد كبير من عظام الحيوانات البرية والداجنة.التي تم التضحية بها على الأرجح وربما استهلاكها في الأعياد الطقسية.



ووجد علماء الآثار أيضًا رمادًا جاء من حرائق احتفالية كبيرة.

ويعتقد الباحثون أن منطقة العبادة كانت قيد الاستخدام خلال فترة فجر السلالات (2950-2350 قبل الميلاد).

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: “اكتشاف حضاري مثير” بالعثور على “المنطقة المقدسة”… اقدم مدن العالم المعروفة منذ 5 الاف سنة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: “اكتشاف حضاري مثير” بالعثور على “المنطقة المقدسة”… اقدم مدن العالم المعروفة منذ 5 الاف سنة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).