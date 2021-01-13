مدرب الناشئين: المباريات الودّية تمنحنا رؤية فنية فضلى عن اللاعبين

2021/01/13 | 10:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أشادَ مدرب منتخب الناشئين لكرة القدم، عماد محمد، بالأداء الفني المميز للمباراة الذي قدمه لاعبو المنتخب أمام فريق الكرخ والتي انتهت بهدف لكل منهما في أول مباراة ودية أمام فرق الدوري الممتاز، بعد أن خاض قبلها مباريات قوية مع فرق الدرجة الأولى.

وقال محمد لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، إن " المستوى الذي قدمه المنتخب يمثل أداءً متطوراً ومتصاعداً للاعبي منتخب الناشئين"، مؤكداً أنه " عمل على إشراك أكثر عدد من عناصر الفريق لتحقيق الاستفادة القصوى من مواجهة فريق متميز بقيمة الكرخ".

وأضاف محمد أن" ليوث الرافدين يواصلون تدريباتهم بشكلٍ متواصل من أجل تحقيق الانسجام بين المجموعة ورفع الجانب البدني للاعبين"، مشدداً على أن" خوض مباراة ودّية أسبوعية أمام فرق الدوري الممتاز أو الدرجة الأولى سيمنح الجهاز الفني رؤية فنية فضلى عن اللاعبين".

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