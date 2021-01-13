المالية النيابية: رواتب الموظفين لهذا الشهر مؤمنة بهذه الطريقة

2021/01/13 | 10:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، كيفية تأمين رواتب الموظفين للشهر الحالي.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح لصحيفة الصباح، ان “لدى الحكومة أرصدة مدوّرة وأن سعر برميل النفط ارتفع، والدولة تحصل على الايرادات بالدولار، مبينا أن “ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفّر للحكومة الأموال الكافية”.واضاف الصفار، ان “الإيرادات النفطية المتحققة …

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