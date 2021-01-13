2021/01/13 | 10:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادواصل سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف يواصل الارتفاع ويبلغ 58.2 دولاراً، في حين بلغ سعر برنت عند الـ 57.3 دولاراً.

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