تعليق من الخارجية الروسية بعد حرب التصريحات بين بومبيو وظريف

2021/01/13 | 10:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن اتهام وزارة الخارجية الأمريكية، لإيران بأنها ملاذ لتنظيم "القاعدة" لا يستند إلى أي دليل، وأكدت أنه ليس لدى موسكو معطيات حول صلات إيران بـ"القاعدة".

يتبع ...

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