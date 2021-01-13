مجلس النواب يبحث مشروع قرار يتهم ترامب بالتمرد تمهيدا لمحاكمته

2021/01/13 | 10:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

من المقرر ان يبحث مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يتهم فيه ترمب بالتحريض على التمرد تمهيدا لمحاكمته.

وسينظر المجلس في مشروع قرار آخر قدمه 3 مشرعين ديمقراطيين، يتهم ترامب بالتحريض على التمرد، مما يتيح بدء إجراءات لمحاكمته في الكونغرس، وكانت لجنة القواعد في المجلس أقرت قواعد المناقشة والتصويت للمحاكمة البرلمانية لترامب، وهي الثانية منذ توليه السلطة، وقبل أسبوع من انتهاء ولايته.

وإذا كان تفعيل إجراءات محاكمة الرئيس تنطلق في مجلس النواب، إلا أنها تنتهي في مجلس الشيوخ بالتصويت على قرار عزله، والذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، ويسيطر الجمهوريون على المجلس خلال ما تبقى من ولاية ترامب.

وصوّتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأميركي اليوم لصالح قرار يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد أسبوع من اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية، بالمقابل أكد بنس معارضته اللجوء إلى التعديل الدستوري لعزل ترامب.



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