كربلاء.. مستشفى الشهيد المهندس تعلن عن حالات الاصابة بكورونا التي استقبلتها خلال عام

2021/01/13 | 10:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء المقدسة..

اعلنت مسشتفى الشهيد القائد ابو مهدي المهندس في كربلاء، الأربعاء، عن مجموع حالات الاصابة بفيروس كورونا التي استقبلتها خلال العام ٢٠٢٠.

وقال مدير المستشفى ظافر فاضل في تصريح لـ/المعلومة/، ان “مستشفى الشهيد القائد ابو مهدي المهندس استقبلت منذ شهر ايار العام ٢٠٢٠ لغاية نهاية العام ١٢١٨ حالة اصابة بفيروس كورونا”.

وأضاف فاضل، ان “المستشفى استقبلت الحالات المتوسطة والشديدة من الإصابات بتنسيق مع دائرة صحة كربلاء”، مشيرا الى ان “المستشفى وفرت عناية ورعاية طبية للمرضى حظيت بإشادة المواطنين”.انتهى/ ٢٥ش

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